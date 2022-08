Lothar Matthaus i Diego Maradona stanęli naprzeciwko siebie podczas finału mistrzostw świata w 1986 roku w Meksyku, w którym to Argentyna ostatecznie zwyciężyła 3:2. Zgodnie z obyczajem wymienili się koszulkami i to właśnie ten trykot słynny niemiecki piłkarz oddał ambasadzie argentyńskiej, która następnie przekazała koszulkę do muzeum w Madrycie.

To był dla mnie wielki zaszczyt grać przeciwko niemu. Jako zawodnik i jako osobowość był wzorem do naśladowania dla nas, piłkarzy. Zawsze pozostanie w naszych sercach - wspominał Niemiec legendarnego piłkarza "Albicelestes", który zmarł w listopadzie 2020 roku.

Przypomniał także, że wymienił się koszulkami z Argentyńczykiem również po finale mistrzostw świata w 1990 roku we Włoszech, kiedy reprezentacja Niemiec wygrała z Argentyną 1:0. Jak powiedział ta koszulka znajduje się w muzeum w Niemczech.

Koszulki Maradony z ważnych meczów piłkarskich są cennym pamiątką. Jedna, z ćwierćfinału mundialu w 1986 roku, kiedy to strzelił kontrowersyjnego gola Anglii, została sprzedana na aukcji internetowej w maju za ponad dziewięć milionów dolarów. To jak na razie najdroższa pamiątka piłkarska w historii.

Matthaus otrzymał w ambasadzie argentyńskiej pamiątkową plakietkę z podziękowaniem za wzorcową karierę piłkarską oraz wkład w propagowanie pozytywnych wartości sportowych.