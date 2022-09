Dziękuję za wszystko. To, co zrobiłeś - co wszyscy zrobiliście - chwyciło mnie za serce. Nasz kraj jest wam bardzo wdzięczny. Nawet nie potrafię tego opisać słowami - powiedział Ukrainiec. Dla mnie to było coś naturalnego, by od razu was wesprzeć. Jesteście naszym sąsiadem. Cały czas jestem z wami całym sercem - odparł Lewandowski.

Reklama

Szewczenko na murawie Stadionu Narodowego przekazał "Lewemu" opaskę w niebiesko-żółtych barwach. Mam nadzieję, że zagrasz w niej na mundialu. W Katarze będzie wam kibicować cała Ukraina - podkreślił były gwiazdor Dynama Kijów. Traktuję tę opaskę jako podziękowanie dla całej Polski, która wspiera Ukrainę. Walczycie o wolność, a my, znając własną historię, wiemy, jak ona jest ważna - powiedział Lewandowski.