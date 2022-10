Do wielkiej tragedii doszło w mieście Malang w indonezyjskiej prowincji Jawa Wschodnia. Jak poinformowała miejscowa policja co najmniej 127 osób zginęło, a 180 zostało rannych. To skutek zamieszek do jakich doszło po meczu piłkarskim.

Po zakończeniu meczu pierwszej ligi między zespołami Arema FC a Persebaya FC rozwścieczeni kibice drużyny, która przegrała, wtargnęli na płytę boiska. Policja użyła wobec nich gazu łzawiącego, co doprowadziło do wybuchu paniki. W tłumie doszło do stratowania wielu osób, a także uduszeń. Reklama Wśród ofiar są policjanci Jak poinformowała policja, na płycie boiska zmarły 34 osoby, pozostałe ofiary w szpitalach. Wśród ofiar śmiertelnych jest dwóch policjantów.