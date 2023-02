Ceremonia, tym razem organizowana dopiero pod koniec lutego z uwagi na mundial w Katarze, rozpocznie się o godz. 21 w paryskiej sali koncertowej - Salle Pleyel.

Dwie poprzednie edycje plebiscytu FIFA na najlepszego piłkarza roku na świecie - za 2020 i 2021 - wygrał Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski, który latem ubiegłego roku przeszedł z Bayernu Monachium do Barcelony, w obecnej edycji znalazł się na liście 14 nominowanych piłkarzy (nie było w tym gronie np. słynnego Portugalczyka Cristiano Ronaldo), ale już zabrakło dla niego miejsca w finałowej trójce.

Oprócz Messiego o najbardziej prestiżową nagrodę poniedziałkowej gali - The Best FIFA Men’s Player - ubiegają się król strzelców mundialu Francuz Kylian Mbappe i jego rodak Karim Benzema.

Jak napisano na stronie FIFA, wyróżnienie przyznawane jest najwybitniejszym zawodnikom za występy w okresie od 8 sierpnia 2021 do 18 grudnia 2022 roku.

Zdecydowanym faworytem wydaje się Messi z Paris Saint-Germain, mistrz świata z reprezentacją Argentyny, uznany za najlepszego piłkarza tej imprezy (MVP). Jeżeli tak się stanie, zostanie triumfatorem już po raz siódmy.

Jego klubowy kolega z PSG Mbappe, oprócz korony króla strzelców w Katarze, zdobył z reprezentacją Francji wicemistrzostwo świata.

Natomiast Benzema z Realu Madryt, który w październiku otrzymał Złotą Piłkę za zwycięstwo w plebiscycie magazynu "France Football", triumfował w 2022 roku z "Królewskimi" m.in. w Lidze Mistrzów i okazał się najlepszym strzelcem tych rozgrywek. Był w kadrze Francji na mundial w Katarze, ale nie wystąpił tam z powodu kontuzji.

Nagroda jest przyznawana od 1991 roku.

W latach 2010-2015 "France Football" i FIFA wyróżniały wspólnie jednego zawodnika "Złotą Piłką FIFA", ale od 2016 roku plebiscyty na najlepszych piłkarzy znów prowadzone są oddzielnie.

Mimo nieobecności Lewandowskiego w gronie nominowanych poniedziałkowa gala będzie emocjonująca dla polskich kibiców. W finałowej trójce na Bramkę Roku im. Ferenca Puskasa (The FIFA Puskas Award) znalazł się gol zawodnika amp futbolu Marcin Oleksy.

O miano strzelca najładniejszej bramki w 2022 roku będzie rywalizować z Brazylijczykiem Richarlisonem i Francuzem Dimitrim Payetem.

Oleksy został nominowany za trafienie dla Warty Poznań w meczu PZU Amp Futbol Ekstraklasy ze Stalą Rzeszów, gdy efektownymi nożycami pokonał bramkarza rywali.

O nominacji do ścisłego grona finalistów dowiedział się podczas wizyty w... przychodni ortopedycznej. Nie ukrywał, że potrzebował trochę czasu, by "przetrawić" tę wiadomość.

Zadzwonił do mnie kierownik reprezentacji amp futbolu Artur Kurzawa i krzyknął: "jedziemy!". Byłem mega szczęśliwy, ale ciężko mi tak naprawę opisać, co się ze mną działo. Nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić, gdzie mam ręce włożyć. Po chwili zaczęły spływać wiadomości i gratulacje przez telefon. Potrzebowałem chwili spokoju, by to do mnie dotarło - powiedział PAP Oleksy.

Wśród trzech najlepszych trenerów męskiego futbolu znaleźli się: selekcjoner reprezentacji Argentyny Lionel Scaloni, Włoch Carlo Ancelotti z Realu Madryt oraz Hiszpan Josep Guardiola z Manchesteru City.

Najlepszą zawodniczką 2022 roku zostanie ktoś z trójki: Beth Mead (Anglia), Alex Morgan (USA) i Alexia Putellas (Hiszpania).

Natomiast w finale wśród szkoleniowców kobiecego futbolu są: francuska trenerka Olympique Lyon Sonia Bompastor, szwedzka selekcjonerka reprezentacji Brazylii Pia Sundhage i holenderska selekcjonerka reprezentacji Anglii Sarina Wiegman.

Zwycięzcy głównych kategorii są wybierani przez międzynarodowe jury, w skład którego wchodzą obecni selekcjonerzy wszystkich drużyn narodowych, kapitanowie tych reprezentacji, po jednym dziennikarzu z każdego terytorium reprezentowanego przez drużynę narodową oraz kibice z całego świata zarejestrowani na fifa.com.