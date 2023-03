Lewandowski po raz kolejny odniósł się do kwestii premii, jaką za awans do 1/8 finału mistrzostw świata mieli otrzymać piłkarze reprezentacji Polski.

Chcę przeprosić kibiców, że jako kapitan nie powstrzymałem tych wydarzeń w odpowiednim momencie i przez to przeistoczyło się to w tzw. aferę premiową. Sprawa nie była poważna i realna, mieliśmy kilka okazji, żeby zamknąć temat, przerwać dyskusję. Zapłaciliśmy za to cenę, można to było załatwić inaczej - powiedział Lewandowski.

Nie zrobiliśmy w tej sprawie wszystkiego tak, jak potrzeba - dodał i podkreślił, że jako reprezentacja "zamykamy temat".

Sprawa premii nigdy nas nie podzieliła i nie podzieli - podsumował ten wątek.

O piątkowym meczu powiedział, że to początek nowego rozdziału, z nowym trenerem.

Chcemy zwyciężyć i zabrać do Warszawy trzy punkty - podkreślił Lewandowski.