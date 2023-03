Reklama

Włochy i Anglia to dwie najlepsze drużyny poprzedniej edycji ME, a niespełna dwa lata temu w finale na Wembley w Londynie lepsi po serii rzutów karnych okazali się "Azzurri".

Retegui strzelcem honorowego gola

Do czwartkowego spotkania obie ekipy przystąpiły jednak z odmiennych pozycji - po niezakwalifikowaniu się do katarskiego mundialu Roberto Mancini zdecydował się na gruntowną przebudowę włoskiej kadry, a Gareth Southgate od lat trzyma się praktycznie tych samych nazwisk.

W Neapolu stabilizacja wzięła górą i po golach Declana Rice'a i Harry'ego Kane'a goście prowadzili już 2:0, a honorowe trafienie dla Italii było dziełem mającego stanowić rozwiązanie kłopotów w ataku urodzonego i grającego na co dzień w Argentynie Mateo Reteguiego.

To pierwsze zwycięstwo Anglików nad Włochami w meczu o stawkę od 1977 roku.

Uzyskany z rzutu karnego gol Kane'a był jego 54. w drużynie narodowej, co uczyniło go najskuteczniejszym reprezentantem Anglii w historii. Do tej pory napastnik Tottenhami Hotspur i kapitan kadry rekord dzielił z Wayne'em Rooneyem.

Ronaldo pobił kolejny rekord

Kolejne rekordy były też tego dnia dziełem Cristiano Ronaldo. Słynny Portugalczyk w meczu z Liechtensteinem (4:0) zaliczył 197. występ w narodowych barwach. Taką liczbą nie może się pochwalić żaden inny piłkarz. Do tej pory 38-latek rekord dzielił z Baderem Al-Mutawą z Kuwejtu.

Ronaldo, który w seniorskiej reprezentacji zadebiutował niemal 20 lat temu, bramkowy dorobek powiększył - o dwa gole - do 120, co także jest rekordem w światowym futbolu.

Ciekawie było też w innych spotkaniach tej grupy - Bośnia i Hercegowina zaskakująco łatwo wygrała z Islandią 3:0, a Słowacja - prowadzona przez Włocha Francesco Calzonę i z obrońcą Lecha Poznań Lubomirem Satką w składzie - tylko zremisowała w Trnawie z Luksemburgiem 0:0.

W jednym z meczów grupy H Dania pokonała Finlandię 3:1, a hat-trickiem popisał się Rasmus Hojlund.

Biało-czerwoni zaczynają w piątek

W piątek udział w kwalifikacjach rozpocznie reprezentacja Polski, którą od razu czeka chyba najtrudniejsze zadanie, czyli wyjazdowa potyczka z Czechami. W innym meczu grupy E Mołdawia podejmie Wyspy Owcze. Pauzuje Albania.

W kwalifikacjach rywalizować będą 53 zespoły z 55 federacji członkowskich Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA). Z udziału jako gospodarze zwolnieni są Niemcy, natomiast Rosja jest zawieszona ze względu na wojnę w Ukrainie. W turnieju finałowym wystąpią 24 reprezentacje (w tym gospodarze).

Uczestnicy eliminacji zostali podzieleni na 10 grup: siedem z pięcioma drużynami (A-G) i trzy z sześcioma (H-J). Po dwie najlepsze ekipy z każdej uzyskają awans do turnieju finałowego.

Pozostałych trzech uczestników wyłonią baraże, zaplanowane na marzec przyszłego roku. O tym, które 12 drużyn w nich zagra, zdecydują wyniki Ligi Narodów z sezonu 2022/23.

Turniej finałowy ME w Niemczech planowany jest na 14 czerwca - 14 lipca 2024. Spotkania odbywać się będą w Monachium (m.in. mecz otwarcia), Berlinie (m.in. finał), Dortmundzie, Kolonii, Gelsenkirchen, Hamburgu, Stuttgarcie, Duesseldorfie, Lipsku i Frankfurcie nad Menem.