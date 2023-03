Zespół prowadzony przez trenerkę Ninę Patalon podczas lutowego zgrupowania w Hiszpanii rozegrał dwa towarzyskie mecze ze Szwajcarią (20. miejsce). Oba zakończyły się remisami – 0:0 i 1:1.

W kwietniu biało-czerwone zagrają – również towarzysko – z Kostaryką w Łodzi (6.04. godz. 15.00) i wicemistrzem świata Holandią w Rotterdamie (11.04, godz.20.00). Z tym pierwszym rywalem polskie piłkarki zmierzą się pierwszy raz w historii.

W poprzednim roku kobieca reprezentacja Polski rozegrała 11 spotkań. Bilans to 5 wygranych, jeden remis i pięć porażek.

We wrześniu 2022 Polki zakończyły grupowe eliminacje do MŚ wygranymi z Albanią 2:1 i Kosowem 7:0. Zajęły trzecie miejsce za Norwegią i Belgią, co zamknęło im drogę do awansu.

Biało-czerwone we wrześniu rozpoczną rywalizację w grupie B Ligi Narodów, przeciwniczki nie są jeszcze znane. 4 kwietnia zapadnie decyzja, czy Polska zorganizuje kobiece ME 2025, co będzie też wpływało na plany meczowe kadry narodowej.

Męska reprezentacja Polski zajmuje w rankingu FIFA 22 miejsce.

Autor: Piotr Girczys