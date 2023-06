Samoura jest sekretarz generalną FIFA od 2016 roku. Jest pierwszą kobietą oraz pierwszą osobą spoza Europy, która pełni tę funkcję.

Dołączenie do FIFA było jedną z najlepszych decyzji mojego życia. Jestem dumna, że mogłam kierować tak zróżnicowanym zespołem. Moje pierwsze podziękowania należą się Gianniemu Infantino (prezydentowi FIFA - PAP) za to, że dał mi tę pracę. Wykazał się zaufaniem, zrozumieniem i niezwykłym poziomem wsparcia. To wielka przyjemność pracować u boku kogoś, kto dokonał transformacji FIFA. Dziś to organizacja lepiej zarządzana, bardziej otwarta, transparentna i godna zaufania - zapewniła Samoura w komunikacie opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej światowej centrali futbolu.

Vacke zwolniony w związku z aferą FIFA

Poprzednik Senegalki - Jerome Vacke - został zwolniony i wykluczony z piłkarskiej działalności w związku z tzw. aferą FIFA, która dotknęła także poprzedniego prezydenta Josepha Blattera.

Samoura zapowiedziała, że w najbliższym czasie skupi się na jak najlepszym przygotowaniu mistrzostw świata kobiet, które odbędą się w dniach 20 lipca - 20 sierpnia w Australii i Nowej Zelandii. Później zamierza poświęcić więcej czasu rodzinie.

Praca z osobą tak przecierającą szlaki w futbolu była przywilejem i zaszczytem. Od momentu, gdy się poznaliśmy, wiedziałem, że będzie idealna dla FIFA. Jej pasja i entuzjazm były inspirujące. Szanujemy jej decyzję. Chciałbym podziękować jej za poświęcenie dla futbolu- skomentował Infantino.