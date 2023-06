Na mocy umowy partnerskiej, jaką Deutsche Bahn zawarły z organizatorem przyszłorocznych mistrzostw Europy w piłce nożnej, drużyny piłkarskie i kibice będą mogli kupić zniżki na kilkudniowe europejskie bilety Interrail (które zapewnią im podróże w obie strony do Niemiec z 32 krajów i nieograniczoną liczbę podróży krajowych) lub krajowe bilety dalekobieżne po obniżonych cenach na podróż do 10 miast-gospodarzy w Niemczech. Bilety na przejazdy będzie można rezerwować od połowy stycznia 2024 r. Sprzedaż biletów na mecze ruszy 3 października 2023 r. Mecz otwarcia odbędzie się 14 czerwca 2024 r., natomiast finał zostanie rozegrany 14 lipca 2024 r.

DB spodziewa się dziesiątek tysięcy dodatkowych pasażerów w pociągach podczas mistrzostw. Jak zapewnia przewoźnik, flota szybkich pociągów ICE, która w najbliższych miesiącach powiększy się do ponad 400 wagonów, jest na to gotowa. Nowe wagony mają zapewnić nawet do 30 proc. więcej miejsc na poszczególnych trasach. Planowane są również dodatkowe połączenia dzienne i pociągi wspomagające do miast-gospodarzy. Tuż po losowaniu gier w każdym harmonogramie można zaplanować kolejne dodatkowe przejazdy dla kibiców, którzy planują przyjazd do Niemiec na mistrzostwa.

Spółki DB Regio i DB Station&Service również intensywnie przygotowują się do turnieju. Między innymi zapewnione zostaną obszerne usługi wsparcia lokalnego transportu na mecze. Specjalne stanowiska powitalne zostaną ustawione na dworcach kolejowych w Berlinie, Monachium, Kolonii, Frankfurcie, Hamburgu, Dortmundzie, Lipsku, Gelsenkirchen, Stuttgarcie i Düsseldorfie.

Jak powiedział niemiecki minister transportu Volker Wissing (FDP), dzięki kolejom średnio około 56 tys. gości i kibiców będzie mogło bezpiecznie i łatwo dotrzeć na stadiony i strefy kibica w miastach-gospodarzach i w reszcie Niemiec. Niemiecki Związek Piłki Nożnej (DFB) uwzględnił koncepcję zrównoważonego rozwoju w staraniach o organizację UEFA Euro 2024; Niemcy argumentowali, że chcą, aby turniej przyczynił się do osiągnięcia celów klimatycznych Niemiec i ograniczył wpływ na środowisko do minimum.

Około 85 proc. emisji gazów cieplarnianych związanych z ważnymi wydarzeniami sportowymi, takimi jak poprzednie mistrzostwa Europy w piłce nożnej, jest spowodowane podróżami długodystansowymi i lokalnymi, a także zakwaterowaniem gości z całego świata. Wielokrotnie pojawiały się zarzuty o greenwashing wobec związków piłkarskich. Na przykład na początku czerwca szwajcarska komisja nadzorująca reklamy orzekła, że FIFA wprowadziła konsumentów w błąd, twierdząc, że mistrzostwa świata w Katarze w 2022 r. były pierwszym tego typu wydarzeniem „w pełni neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla”, choć nie przedstawiła „wiarygodnych dowodów na to, w jaki sposób wszystkie emisje CO2 generowane w ramach turnieju mogą zostać zrekompensowane”– stwierdziła Szwajcarska Komisja ds. Uczciwości. Zastrzeżenia dotyczyły emisji związanych z podróżami, zakwaterowaniem, jedzeniem i napojami dla posiadaczy biletów, które FIFA oszacowała na 3,63 mln ton CO2. Szwajcarzy stwierdzili, że kalkulacji tych nie można było zweryfikować, a Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej powinna w przyszłości przedstawić wiarygodny dowód na to, że emisje CO2 podczas turnieju zostały w pełni zrekompensowane.

