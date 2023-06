Spotkanie nie rozpoczęło się po myśli biało-czerwonych, którzy nie wykorzystali swoich szans, a później musieli odrabiać straty. Polacy szukając wyrównania zaczęli kreować grę. Około 32. minuty stworzyli dwie dobre okazje, ale strzały Kajetana Szmyta i Jakuba Kałuzińskiego zostały zatrzymane przez bramkarza Lasse Schulza. Pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem gospodarzy 1:0.

W przerwie trener Michał Probierz zmienił Jakuba Szymańskiego i Bartosza Kłudkę. Zastąpili ich Kasjan Lipkowski i Arkadiusz Pyrka. Wejście rezerwowych nie poprawiło gry Polaków. W doliczonym czasie bramkarz Kacper Tobiasz wszedł w pole karne i uderzył głową po rzucie rożnym. W ostatniej akcji meczu Finowie popełnili faul w polu karnym. Włodarczyk z 11 metrów uderzył pewnie w lewy róg bramki, doprowadzając do remisu.

W poniedziałek reprezentacja Polski U-21 zmierzy się z Czarnogórą. Bedzie to ostatni sprawdzian przed eliminacjami mistrzostw Europy, które rozpoczną się we wrześniu. Rywale biało-czerwonych to Kosowo, Niemcy, Izrael, Estonia i Bułgaria. Bezpośredni awans wywalczą zwycięzcy grup.