Błaszczykowski, który niedawno wrócił do gry po ciężkiej kontuzji, po raz 109. założy koszulkę z orłem na piersi. W historii polskiego futbolu więcej meczów w kadrze zaliczył tylko Robert Lewandowski - 140.

Jeszcze niedawno Santos zapowiadał, że doświadczony pomocnik zagra prawdopodobnie 16 minut, bo taki numer nosił na koszulce w kadrze, ale - jak się okazuje - to jeszcze nie jest przesądzone.

To sam Kuba zdecyduje, ja nie chcę rozstrzygać za niego. On jest wielkim profesjonalistą. Porozmawiamy jeszcze i do niego należy decyzja. Trenował wczoraj, dzisiaj również będzie ćwiczył z kadrą. Długość jego występu zależy od tego, jak się będzie czuć. Trudno na razie to ustalić - przyznał Santos podczas czwartkowej konferencji prasowej.

Jak jednak dodał, na pewno Błaszczykowski zagra z opaską kapitana.

W takim meczu to jest normalne, że będzie reprezentować kraj jako kapitan - podkreślił selekcjoner.

Początek piątkowego meczu na PGE Narodowym o godz. 20.45.