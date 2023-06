Z tej okazji bramkarz Kasper Schmeichel zamiast tradycyjnego numeru 1 zagra z "22" w hołdzie dla zmarłego w grudniu 2021 w wieku 62 lat legendy drużyny z 1986 roku bramkarza Larsa Hoegha, który był jego idolem i wieloletnim trenerem.

Reklama

Hoegh podczas swojej kariery w drużynie narodowej używał właśnie numeru 22.

W tym meczu zagramy w strojach z mundialu w Meksyku, podczas którego Hoegh był filarem Danii ze spektakularnymi obronami. Grając z jego numerem, chcę mu podziękować za to co dla mnie zrobił, a także jego rodzinie - powiedział Schmeichel, cytowany przez agencję Ritzau.

Reklama

Hoegh był od 2007 roku trenerem bramkarzy reprezentacji Danii. Znany był z bronienia rzutów karnych. W duńskiej lidze rozegrał z Odense ponad 800 meczów i otrzymał pięć razy nagrodę "złotej bramki".

Dania zagrała na mundialu w Meksyku po raz pierwszy w historii, wygrała wszystkie trzy mecze grupowe - z Urugwajem, Szkocją i RFN - i odpadła 1/8 finału po porażce z Hiszpanią.

Wtedy właśnie zrodziło się określenie "duński dynamit", używana przez wiele lat z kulminacją w 1992 roku, kiedy zespół ten zdobył w Szwecji mistrzostwo Europy. Na finałowy turniej przyjechał... prosto z urlopów i bez treningów, w miejsce ogarniętej wojną Jugosławii.

W eliminacjach do ME 2024 Dania trafiła do grupy H z Irlandią Północną, Słowenią, Kazachstanem, Finlandią i San Marino.

Zbigniew Kuczyński