Przy wejściu do Mauzoleum fanów witają dwa złote posągi piłkarza. Na podłodze jest położona sztuczna murawa, na ścianach umieszczono wizerunki kibiców na stadionie. Z głośników dobiega stadionowa wrzawa, jakby Pele był nadal na boisku. Sufit nad trumną piłkarskiego mistrza świata jest niebieski. Przypomina niebo.

Pele, który zmarł na skutek niewydolności wielonarządowej spowodowanej nowotworem jelita grubego, był jedynym piłkarzem, który sięgnął trzykrotnie ze swoją ekipą po tytuł mistrza świata. Dokonał tego podczas mundiali w 1958, 1962 i 1970 roku.

To Mauzoleum zostało wybudowane z wielką miłością przez ludzi, którzy go znali, którzy z nim blisko, pamiętali go z boiska. Kochali go - powiedział w trakcie rodzinnej ceremonii wzruszony Edson Cholbi do Nascimento, jeden z synów Pelego.

Mauzoleum dla mistrza świata już kilka lat temu zaprojektował zmarły w 2018 roku właściciel cmentarza Pepe Alstut. Chciał, aby znajdowało się na dziewiątym piętrze, skąd jest doskonały widok na stadion klubu Santos Vila Belmiro, na którym Pele występował przez 18 lat. Rodzina zmarłego mistrza świata zdecydowała jednak pochować go niżej, aby fani mieli łatwiejszy dostęp.