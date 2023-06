Reklama

Szwedzki monarcha powiedział agencji prasowej TT o Ibrahimovicu: Spotkałem się z nim kilka razy i zawsze były to bardzo ciekawe i inspirujące chwile. Dał Szwedom bardzo dużo i mam nadzieję, że będzie dalej inspirował młodych Szwedów sportowo i w wyborach lepszego życia. On wykonał dla Szwecji ogromną robotę.

Premier Ulf Kristersson napisał na Instagramie: "odłożył korki na półkę, lecz pozostał w sercach wszystkich Szwedów i w naszej historii sportu. Jest naszą dumą narodową. Dziękujemy ci Zlatan i goodbye”.

Nietypowe podziękowania od dworu królewskiego

Również dwór królewski wypowiedział się w tej sprawie w nietypowy sposób. Na tej samej platformie wpisały się... dzieci następczyni tronu Wiktorii, 11-letnia Estelle i siedmioletni Oscar, umieszczając swoje zdjęcie w koszulkach AC Milan z nazwiskiem piłkarza na plecach: "chcemy podziękować Zlatanowi Ibrahimovicowi za to co zrobił dla szwedzkiego futbolu i Szwecji. Jesteśmy pełni podziwu i wdzięczności”.

Spiker klubu Malmoe FF, w którym piłkarz rozpoczynał karierę, przed poniedziałkowym meczem z Dagerfors nie wspomniał ani słowem o najlepszym i... najdroższym piłkarzu klubu. Jego prezes wyjaśnił mediom, że specjalnymi uroczystościami klub żegna tylko piłkarzy, którzy kończą karierę w jego barwach.

Dla mediów nie jest to wystarczające wytłumaczenie i dziennik ”Aftonbladet” przypomniał, że do 2019 roku Ibrahimovic zapraszany był regularnie do Malmoe, aby świętować ważne dla klubu wydarzenia.

Zniszczony pomnik Ibrahimovica

Gazeta przypomniała, że skończyło się to nagle jesienią 2019 roku po wiadomości, że kupił udziały w sztokholmskim Hammarby IF, odwiecznym rywalu Malmoe FF, którego kibice ogłosili go zdrajcą, zniszczyli pomnik piłkarza przed stadionem i określili go jako persona non grata w mieście. Dlatego też w opinii gazety na stadionie Malmoe FF nie odbyło się pożegnanie, aby nie prowokować kibiców.

”Podczas kiedy wszystkie kluby, w których grał Ibrahimovic gorąco go żegnały, w mediach społecznościowych to Malmoe FF umieścił tylko krótki wpis na Twitterze o karierze od Malmoe do Mediolanu, nawet nie zamieszczając imienia ani nazwiska piłkarza” - skomentował "Aftonbladet.

Początek kariery Zlatana w Malmoe FF

Ibrahimowic rozpoczynał swoją karierę w Malmoe FF, skąd przeszedł do Ajaksu Amsterdam za rekorową wówczas sumę dziewięciu milionów euro.

Później grał w Juventusie Turyn, Interze Mediolan, Barcelonie, Paris Saint-Germain, Manchesterze United i Los Angeles Galaxy. W AC Milan, gdzie w niedzielę zakończył karierę, grał w latach 2010-2012 i od 2020 roku.

W reprezentacji Szwecji rozegrał 122 meczów strzelając 62 bramki.

Zbigniew Kuczyński