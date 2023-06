"Mamy świadomość ciężkiej sytuacji w grupie eliminacyjnej, ale obaj również wierzymy, że stać nas na zwycięstwa jesienią i bezpośredni awans do EURO 2024. W historii polskiej piłki były już trudne momenty, ale zawsze działając razem wychodziliśmy z tych kryzysów" - dodał szef PZPN, który w środę spotkał się ze szkoleniowcem polskiej reprezentacji.

Polska przegrała we wtorek w Kiszyniowie z Mołdawią 2:3 w meczu eliminacji mistrzostw Europy. Biało-czerwoni prowadzili do przerwy 2:0. To druga porażka kadry Fernando Santosa w trzecim spotkaniu eliminacji.