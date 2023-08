Ivana Knoll wie jak przykuć uwagę fanów. Na mundialu w Katarze robiła to tak skutecznie, że obwołano ją miss mundialu. Teraz Chorwatka dalej buduje swoją popularność w mediach społecznościowych. Ostatni filmik jaki opublikowała na Instagramie został ocenzurowany. My mamy dla Was pełną wersję.

Tym razem 30-latka nie wystąpiła w barwach narodowych piłkarskiej reprezentacji swojego kraju. Knoll wystąpiła w bardzo seksownej stylizacji. Specjalnie dla 3,3 miliona swoich fanów, którzy obserwują ją jej profile w mediach społecznościowych założyła pończochy i szpilki. Wideo jest tak "gorące", że Instagram je ocenzurował. Na szczęście w internecie można znaleźć też pełną wersję filmu.