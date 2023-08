Jak można przeczytać w komunikacie, Mancini złożył rezygnację w sobotni wieczór.

"Biorąc pod uwagę ważne zobowiązania związane z eliminacjami UEFA Euro 2024, które już niedługo, FIGC ogłosi nazwisko nowego trenera w ciągu kilku najbliższych dni" – napisano w oświadczeniu federacji.

Mancini podjął decyzję o rezygnacji tydzień po tym, jak federacja ogłosiła, że będzie on także odpowiedzialny za szkolenie drużyn młodzieżowych U-20 i U-21.

W oświadczeniu FIGC dodano, że "ważny rozdział w historii Azzurrich się zakończył".

Mancini prowadził Włochy od 2018 roku

Mancini prowadził reprezentację Italii od 2018 roku. W 2021 roku triumfował z nią w mistrzostwach Europy, prowadząc ekipę do rekordowych 37 meczów bez porażki z rzędu, natomiast w Lidze Narodów dwukrotnie zajął z nią trzecie miejsce.

Po klęsce w eliminacjach mistrzostw świata 2022 w Katarze, gdy Włosi po raz drugi z rzędu nie zakwalifikowali się do turnieju finałowego, pomimo fali krytyki szkoleniowiec nie podał się do dymisji. Jak sam stwierdził "ta rana musi się wykrwawić do końca, później przyjdzie czas odnowy".

Jego projekt odbudowy reprezentacji Włoch znalazł uznanie we władzach FIGC, aktualnie obowiązujący kontrakt selekcjonera miał być ważny do mistrzostw świata w 2026 w USA i Meksyku.

Włosi aktualnie zajmują trzecie miejsce w tabeli grupy C eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw Europy. Mają na swoim koncie zwycięstwo 1:0 nad Maltą i porażkę 1:2 z Anglią. We wrześniu czekają ich mecze z Macedonią Północną i Ukrainą.