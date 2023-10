Algieria pokryje także wszelkie koszty związane z tymi spotkaniami.

Prezes algierskiej federacji Walid Sadi wyjaśnił, że w jego kraju odbędzie się mecz Palestyna – Australia zaplanowany na 21 listopada 2023 roku, będący częścią eliminacji do MŚ 2026.

Reklama

To druga runda kwalifikacji tej strefy, a Palestyna w tym okresie ma zaplanowany jeszcze wyjazdowy mecz z Libanem. Najlepsze drużyny awansują do trzeciej rundy. Eliminacje MŚ to także cześć kwalifikacji Pucharu Azji.

W związku z wydarzeniami dotyczącymi konfliktu izraelsko-palestyńskiego organizowanie imprez sportowych na tych terytoriach jest praktycznie niemożliwe. Spotkanie piłkarzy Izraela ze Szwajcarią w eliminacjach Euro 2024, planowane na 12 października w Tel Awiwie, przełożono na 15 listopada.

Reklama

Palestyńczycy po wybuchu konfliktu w Strefie Gazy zrezygnowali z występu w turnieju Merdeka Cup w Malezji, gdzie oprócz gospodarzy grają ekipy Indii i Tadżykistanu.