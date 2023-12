W galerii zdjęć i filmów widać te związane z jej karierą piłkarską, ale również takie, które pokazują jej życie prywatne. Dla niektórych fanów szczególnie interesujące może być zdjęcie nr. 4, na którym widać krągłości zawodniczki Aston Villi.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram

W okolicznościowym wpisie, Lehmann przedstawia ważne dla siebie chwile związane z grą w reprezentacji Szwajcarii oraz w angielskim klubie. Do zdjęć piłkarka dodała obszerny opis:

"Myślę, że w tym roku miałem wiele upadków i wzlotów, dorosłam i wiele się nauczyłem jako człowiek. Granie na mistrzostwach świata ze Szwajcarią, wygranie wielu meczów z Aston Villą — cieszyłam się każdą chwilą na boisku piłkarskim. Chcę podziękować mojej rodzinie, fanom, koleżankom z drużyny i moim przyjaciołom za to, że zawsze mnie wspierają. W tym roku potrzebowałem wsparcia jak nigdy dotąd, udało się, a to tylko dzięki Wam wszystkim! Zawsze będę ciężko pracować i starać się być najlepszą wersją samej siebie. Tak, żebyście wszyscy byli ze mnie dumni. Piłka nożna to moje życie!" - napisała napastniczka.