VAR w roli głównej

Mimo sporej ilości okazji do zdobycia bramki, na pierwszego gola musieliśmy czekać, aż do 80. minuty. Piłkę w bramce gospodarzy umieścił Imad Rondic. Gol jednak nie został uznany. Sędzia Damian Kos został wezwany do monitora i po analizie VAR podyktował rzut karny dla gości.

Sytuacja była wielowątkowa i skomplikowana. Bramka Rundica nie byłaby uznana, bo widzewiak był na pozycji spalonej, ale chwilę wcześniej jeden z jego kolegów był faulowany w polu karnym, więc arbiter odgwizdał "jedenastkę" dla przyjezdnych, którą na gola zamienił Pawłowski.

Gdy wydawało się, że Widzewowi już nic nie odbierze awansu, to Biała Gwiazda w ostatniej akcji meczu doprowadziła do remisu. Po rzucie rożnym Rafała Gikiewicza pokonał Angel Rodado. W tym przypadku nie obyło się bez kontrowersji i długiej analizy VAR. Podopieczni Daniela Myśliwca domagali się odgwizdania faulu, ale sędzia zaliczył gola i potrzeba była dogrywka.

W dodatkowych 30. minutach żadna z drużyn nie chciała zaryzykować i ruszyć do zdecydowanego ataku.

Zaryzykował za to bramkarz Wisły. W 107. minucie Alvaro Raton przy wznawianiu gry, w swoim polu bramkowym chciał ograć Rondica. Ta sztuka mu się nie udała i piłka znalazła się w jego siatce. I znów interweniował VAR. Okazało się, że napastnik Widzewa zbyt szybko wbiegł w "szesnastkę" i gol nie został zaliczony. Tym samym golkiper Białej Gwiazdy odetchnął z ulgą.

Sobczak wyrzucił Widzewa za burtę

Losy awansu rozstrzygnęły się w 118. minucie. Po strzale Goku Romana piłkę z metra do bramki wepchnął Szymon Sobaczak. Tym razem żadnych kontrowersji nie było i gol został zaliczony bez analizy VAR.

Po chwili arbiter gwizdnął po raz ostatni i stadion w Krakowie oszalał. Wisła w półfinale, Widzew za burtą.

Wisła Kraków – Widzew Łódź 2:1 po dogrywce (0:0, 1:1)

Awans: Wisła

Bramki: 0:1 Bartłomiej Pawłowski (80-karny), 1:1 Angel Rodado (90+18), 2:1 Szymon Sobczak (119)

Żółte kartki: Wisła Kraków – Igor Łasicki, Joseph Colley, Szymon Sobczak, Marc Carbo, Alan Uryga, Dawid Szot; Widzew Łódź - Fabio Nunes, Imad Rondic, Lirim Kastrati, Kamil Cybulski, Serafin Szota

Sędzia: Damian Kos (Wejherowo)

Widzów: 26 742

Wisła Kraków: Alvaro Raton – Dawid Szot, Igor Łasicki, Joseph Colley (63. Alan Uryga), Jakub Krzyżanowski (84. Bartosz Jaroch) – Marc Carbo, Kacper Duda – Angel Baena (84. Angel Rodado), Jesus Alfaro (90+7 Michał Żyro), Dejvi Bregu (63. Goku) – Szymon Sobczak

Widzew Łódź: Rafał Gikiewicz - Paweł Zieliński (46. Lirim Kastrati), Mateusz Żyro, Juan Ibiza (31. Serafin Szota), Luis da Silva - Fabio Nunes, Dominik Kun (90+8. Noah Diliberto), Fran Alvarez, Bartłomiej Pawłowski, Antoni Klimek (90+8. Kamil Cybulski) - Jordi Sanchez (63. Imad Rondic)