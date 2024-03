Chen Xuyuan kierował Chińskim Związkiem Piłki Nożnej od 2019 do 2023 roku. Sam przyznał się do przyjmowania łapówek. Sąd nie miał dla niego taryfy ulgowej. Były działacz piłkarski został skazany na dożywocie, a cały jego majątek ma zostać skonfiskowany i zwrócony do skarbu państwa.

Chen Xuyuan to nie jedyny urzędnik, który został skazany za korupcję. Były szef Krajowego Związku Lekkoatletycznego Hong Chen otrzymał karę 13 lat więzienia, były wysokiej rangi działacz piłkarski Chen Yongliang za kratami spędzi14 lat, a Dong Zheng, były dyrektor generalny Chińskiego Związku Piłki Nożnej Super League Company - osiem lat.