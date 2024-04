Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę obniżającą wiek mobilizacji do służby wojskowej z 27 do 25 lat. Grający w Arsenalu Londyn Ołeksandr Zinczenko powiedział, co zrobi, jeśli dostanie powołanie do ukraińskiej armii, która walczy z rosyjską napaścią.