Po zakończeniu niedawnych mistrzostw Europy w Niemczech, gdzie Chorwaci - podobnie jak Polacy - nie wyszli z grupy, nie było pewne, czy prawie 39-letni Modric pozostanie w reprezentacji kraju.

Chorwaci bez Vidy i Brozovica

Jak się okazuje, słynny pomocnik Realu Madryt wciąż ma stanowić o sile Chorwatów.

Reklama

Liga Narodów będzie dla nas dobrą platformą do stworzenia drużyny, która w przyszłym roku rozpocznie eliminacje do mistrzostw świata 2026. W porównaniu z tegorocznym Euro jesteśmy bez dwóch doświadczonych graczy, Domagoja Vidy i Marcelo Brozovica, ale dlatego tym bardziej wszyscy cieszymy się, że kapitan jest nadal z nami – Luka to nasza wielka siła na boisku i poza nim – powiedział selekcjoner Zlatko Dalic, cytowany na stronie tamtejszej federacji.

Wciąż mamy mocne fundamenty w drużynie, która dwa lata temu zdobyła brązowy medal mistrzostw świata w Katarze, a jednocześnie odświeżyliśmy zespół kilkoma nowymi nazwiskami, które chcemy zobaczyć w reprezentacyjnym środowisku. Mamy bardzo silnych przeciwników w Lidze Narodów, zaczynając od Portugalii w Lizbonie. Nie możemy ignorować wyniku, ponieważ reprezentacja Chorwacji musi zawsze dążyć do zwycięstw, ale naszym pierwszym celem w Lidze Narodów jest stworzenie drużyny na eliminacje mistrzostw świata, co oznacza znalezienie nowych twarzy, wypróbowanie nowych rozwiązań kadrowych i taktycznych (...) – dodał.

Trofeum bronią Hiszpanie

Reklama

Spotkanie Chorwacja - Polska odbędzie się 8 września w Osijeku, początek o godz. 20.45. Trzy dni wcześniej, na inaugurację zmagań w grupie A1 Ligi Narodów, Chorwacja zagra z Portugalią w Lizbonie, natomiast biało-czerwoni spotkają się ze Szkocją w Glasgow.

To będzie czwarta edycja LN. Pierwszą wygrała Portugalia (sezon 2018/19), drugą - Francja (2020/21), a trzecią, zakończoną w czerwcu 2023 roku - Hiszpania, która pokonała w finale Chorwatów w rzutach karnych.

Najlepsi zagrają w Final Four

Dywizje A, B i C składają się z 16 drużyn, tworzących cztery grupy czterozespołowe, zaś teoretycznie najsłabsza dywizja D - z sześciu zespołów przydzielonych do dwóch grup po trzy drużyny.

Zwycięzcy i wicemistrzowie grup najwyższej dywizji wezmą udział w ćwierćfinałach (20-25 marca). Lepsi z tych dwumeczów zakwalifikują się do turnieju Final Four.

Natomiast zespoły z ostatnich miejsc w grupach dywizji A spadną bezpośrednio do dywizji B, a drużyny z trzecich lokat w grupach dywizji A zagrają baraże z wicemistrzami grup dywizji B.

Kadra Chorwacji na wrześniowe mecze z Portugalią i Polską:

Bramkarze: Dominik Livakovic (Fenerbahce Stambuł), Dominik Kotarski (PAOK Saloniki), Nediljko Labrovic (FC Augsburg)

Obrońcy: Duje Caleta-Car (Olympique Lyon), Josko Gvardiol (Manchester City), Martin Erlic (Bologna), Marin Pongracic (Fiorentina), Borna Sosa (Torino), Josip Stanisic (Bayern Monachium), Josip Sutalo (Ajax Amsterdam)

Pomocnicy: Luka Modric (Real Madryt), Luka Ivanusec (Feyenoord Rotterdam), Mateo Kovacic (Manchester City), Mario Pasalic (Atalanta Bergamo), Lovro Majer (VfL Wolfsburg), Luka Sucic (Real Sociedad San Sebastian), Kristijan Jakic (FC Augsburg), Martin Baturina (Dinamo Zagrzeb), Petar Sucic (Dinamo Zagrzeb)

Napastnicy: Ante Budimir (Osasuna Pampeluna), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Bruno Petkovic (Dinamo Zagrzeb), Igor Matanovic (Eintracht Frankfurt), Ivan Perisic (Hajduk Split)