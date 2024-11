Bruno Fernandes został bohaterem. Tym razem jednak nie na boisku. Piłkarz Manchesteru United przyszedł z pomocą mężczyźnie, który zasłabł podczas lotu do Lizbony. Portugalczyk podróżował do ojczyzny, aby dołączyć do narodowej reprezentacji na mecze Ligi Narodów z Polską i Chorwacją.