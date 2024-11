Selekcjoner reprezentacji Polski na poprzednich zgrupowaniach tłumaczył dziennikarzom, że chce uniknąć sytuacji, w której gra tylko jeden z bramkarzy.

Probierz postawi na Drągowskiego

Skorupski bronił w meczach z Chorwacją i Portugalią, a Bułka ze Szkotami i rewanżu z Chorwatami. Teraz według informacji sport.pl szansę ma dostać Bartłomiej Drągowski.

27-letni bramkarz Panathinaikosu Ateny zbiera bardzo dobre oceny za grę w lidze greckiej. Drągowski na październikowym zgrupowaniu kadry nie pojawił się z powodu kontuzji. Jeśli w najbliższych dniach będzie omijał go pech to prawdopodobnie to on rozpocznie mecz z Portugalią w polskiej bramce.

Kapustka i Ameyaw wykluczeni przez kontuzje

Natomiast pewne już jest, że w piątkowy wieczór na Estadio do Dragao w Porto w biało-czerwonych barwach nie zobaczymy Bartosza Kapustki i Michaela Ameyawa.

Występ pomocnika Legii Warszawa i skrzydłowego Rakowa Częstochowa z powodu kontuzji w pojedynku z Portugalią jest wykluczony.

Kłopoty kadrowe Probierza

To nie jedyny problem Probierza. Na urazy narzekają Adam Buksa i Sebastian Szymański. Niejasna jest też sytuacja Jakuba Kamińskiego, który załamał palec u ręki.

Początek meczu z Portugalią w piątek o godz. 20.45. Trzy dni później reprezentacja Polski w Warszawie zmierzy się ze Szkocją.