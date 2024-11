Lech obnażył słabości Legii

Legia słabo zaczęła sezon, ale w ostatnich tygodniach zanotowała zwyżkę formy. Jednak mecz z Lechem obnażył wszystkie słabości ekipy prowadzonej przez Goncalo Feio.

Trwa ładowanie wpisu

Reklama

Do przerwy w stolicy Wielkopolski legioniści jeszcze dotrzymywali kroku Lechowi, ale po zmianie stron nastąpiła kompletna katastrofa.

Legia już bez szans na mistrzostwo?

Po tym spotkaniu Legia traci do prowadzącego w tabeli Lecha aż dziewięć punktów. Do zakończenia sezonu zostało jeszcze sporo spotkań do rozegrania. Jednak już teraz można powiedzieć, że szanse na tytuł dla piłkarzy z Warszawy nie są wielkie.

Natomiast podopieczni Nilsa Federiksena jeśli utrzymają obecną dyspozycję śmiało mogą patrzeć w przyszłość.

Dobra gra w Lechu przepustką do kadry

Przyszłość może też należeć do Antoniego Kozubala. Młody pomocnik Lecha od początku sezonu prezentuje bardzo dobrą formę. Jego gra nie umknęła uwadze selekcjonera reprezentacji Polski. Michał Probierz powołał 20-latka do kadry na mecze Ligi Narodów z Portugalią i Szkocją.

Kozubal w meczu z Legią należał do najlepszych zawodników na murawie. Swój dobry występ podkreślił strzelonym golem, który był jego pierwszym trafieniem na boiskach Ekstraklasy.

Teraz poprzeczka idzie w górę. Mecze w Lidze Narodów to wyższy poziom trudności niż polska Ekstraklasa. Kozubal w meczu z Legią pokazał jednak, że potrafi radzić sobie z presją. Jeśli Probierz da mu szansę, to jest szansa