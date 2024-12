171 mln zł od Orlenu dla PZPN

Umowa pomiędzy Orlenem a PZPN została zawarta w 2023 roku i obowiązywać będzie do 2026 roku. Jak ujawnił Onet łączna kwota jaką paliwowy gigant może przelać na konto związku wnosi blisko 171 mln zł.

Reklama

Na kontrakcie nie ma "autografów" Daniela Obajtka i Cezarego Kuleszy. W imieniu PZPN umowę podpisali wiceprezes Henryk Kula i sekretarz generalny Łukasz Wachowski, a ze strony Orlenu - Kinga Fedorowska (szefowa działu marketingu) i Paweł Kosztyła (dyrektor wykonawczy ds. zakupów) - informuje Onet.

PZPN najwięcej może zarobić w 2025 roku

W 2023 roku PZPN na umowie z Orlenem wzbogacił się o 48,86 mln złotych. W bieżącym roku kalendarzowym suma przelewu od koncernu może wynieść 40,86 mln zł.

Najwięcej PZPN może dostać od Orlenu w 2025 roku. To aż 53,9 mln złotych - ujawnia Onet. W porównaniu kwota jaka rok później może zarobić związek wydaje się stosunkowo niska 27,27 mln złotych.

Co zagwarantował sobie Orlen w umowie z PZPN?

Na jakie przywileje ze strony PZPN może liczyć Orlen w zamian za kontrakt wart 171 mln zł?

Spółka Skarbu Państwa ma prawo do reklamowania się na strojach reprezentacji Polski, w materiałach promocyjnych i na banerach podczas meczów. Orlen może liczyć m.in. na dwie 12-osobowe loże biznesowe z cateringiem podczas każdego spotkania rozgrywanego w Polsce. Przywilejów ma być jednak zdecydowanie więcej w tym m.in. dwa razy w roku dostęp 10 przedstawicielom Orlenu do strefy przeznaczonej dla piłkarzy, w tym do szatni.