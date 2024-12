Piłka w Syrii ma być wolna od korupcji i nepotyzmu

Na profilu w mediach społecznościowych związek piłkarski udostępnił nowe logo reprezentacji z trzema czerwonymi gwiazdkami i zdjęciami zawodników w zielonych strojach. Wcześniej obowiązywał symbol z dwoma zielonymi gwiazdkami i czerwony kolor kostiumów.

To taka pierwsza, historyczna zmiana w syryjskim sporcie. Wolna od nepotyzmu, faworyzowania i korupcji - napisano w oświadczeniu.

Reprezentacja Syrii gra w Pucharze Azji

Syryjska piłka nożna ma bogatą historię, sięgającą połowy ubiegłego wieku. Federacja piłkarska powstała w 1936 roku, a reprezentacja - często nazywana "Orłami Qasiounu" (od nazwy góry z widokiem na Damaszek) - bierze udział w regionalnych i międzynarodowych rozgrywkach, m.in. Pucharze Azji czy eliminacjach mistrzostw świata.

Rebelianci przejęli nad Syrią

W niedzielę rebelianci przejęli kontrolę nad stolicą, co zmusiło prezydenta Assada do ucieczki do Rosji po 13-letniej wojnie domowej i sześciu dekadach autorytarnych rządów jego rodziny.