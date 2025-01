Seck zaliczył testy

Seck w pod Wawelem pojawił się w styczniu. Trafił do ekipy prowadzonej przez Marka Papszuna na testy. Wypadł na nich na tyle dobrze, że po obozie przygotowawczym zdecydowano się na jego transfer.

Reklama

20-letni młodzieżowy reprezentant Senegalu do tej pory grał w ojczyźnie w barwach US Goree. Z nowym klubem związał się kontraktem ważnym do 2028 roku, z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Raków liczy, że Seck "wystrzeli" jak kurs bitcoina

Co ciekawe Raków transferu Secka dokonał przy pomocy kryptowaluty. O czym sam poinformował na swojej oficjalnej stronie internetowej.

Umowa zawiera obustronne ustalenia o płatności poprzez zondacrypto pay. To kolejny etap współpracy z naszym sponsorem strategicznym, zondacrypto - czytamy na rakow.com.

Podobno pierwszy transfer w Polsce zrealizowany przy udziale kryptowalut. A który na świecie? Najważniejsze, aby Ibrahima wystrzelił jak kurs bitcoina - napisał Michał Świerczewski, właściciel Rakowa w mediach społecznościowych.

Raków wiosnę zaczyna w Krakowie

Raków po rundzie wiosennej Ekstraklasy zajmuje drugie miejsce w tabeli. Do prowadzącego Lecha Poznań traci dwa punkty.

Piłkarze z pod Jasnej Góry pierwszy mecz drugiej części sezonu rozegrają w sobotę (godz. 17.30). Na wyjeździe zmierzą się z Cracovią Kraków, która jest na piątek pozycji.

W przerwie zimowej Raków oprócz wspomnianego Secka pozyskał również lidera klasyfikacji strzelców polskiej Ekstraklasy, Leonardo Rochę z Radomiaka Radom.