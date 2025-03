Manchester United w CV polskiego bramkarza

Kuszczak swoją karierę sportową zaczynał w Śląski Wrocław. Jednak bardzo szybko z Polski wyjechał na zachód. Najpierw trafił do Niemiec. Tam grał w barwach KFC Uerdingen i Herthy Berlin. Kolejnym przystankiem na jego piłkarskim szlaku była Anglia. Najpierw grał dla West Bromwich Albion, ale swoimi dobrymi występami zapracował na transfer do Manchesteru United. Potem jeszcze reprezentował Watford, Brighton, Wolverhampton i Birmingham.

Były bramkarz reprezentacji zainwestował w nieruchomości nad Bałtykiem

Przez ponad 15 lat gry dla różnych klubów Kuszczak sporo zarobił. Najwięcej oczywiście na Wyspach Brytyjskich. Były bramkarz naszej kadry nie "przehulał" pieniędzy. Sporą ich część zainwestował w nieruchomości. Wraz ze swoją partnerką prowadzi kompleks apartamentów nad polskim morzem - informuje "Przegląd Sportowy Onet".

Kuszczak wstawił stół bilardowy, na którym grał Ronaldo

Nieruchomość należąca do Kuszczaka liczy aż 38 apartamentów. Z kompleksu jest bardzo blisko do plaż Rewa oraz Mechelinki. Każdy z apartamentów ma 40 metrów kwadratowych. Nie brakuje akcentów nawiązujących do jego piłkarskiej kariery. Znajduje się tam stół bilardowy, przy którym grywali Wayne Rooney czy Cristiano Ronaldo, a na ścianach wiszą pamiątkowe koszulki i zdjęcia z triumfów byłego bramkarza - czytamy w "Przegląd Sportowy Onet".