Probierz stawia na Skorupskiego

Probierz na zgrupowanie przed meczami z Litwą i Maltą powołał czterech bramkarz. Oprócz Skorupskiego i Bułki na zgrupowaniu są jeszcze Bartłomiej Drągowski i Bartosz Mrozek. Jednak z góry można było założyć, że walka o bluzę z numerem jeden rozstrzygnie się między pierwszymi dwoma z wymienionych.

Selekcjoner dzień przed startem eliminacji do mundialu w 2026 roku oficjalnie ogłosił, że w meczu z Litwą w bramce stanie Skorupski. Łukasz Skorupski rozpocznie w bramce eliminacje. Wierzę, że to będzie dobry wybór i będzie silnym punktem zespołu - powiedział Probierz.

Probierz stracił kolejnego piłkarza

Jak przekazał Probierz na oficjalnej konferencji prasowej, w piątkowym spotkaniu z Litwą ze względów zdrowotnych nie wystąpi Paweł Dawidowicz. Obrońca zostaje jednak na zgrupowaniu i powinien być brany pod uwagę na poniedziałkową potyczkę z Maltą. Przypomnijmy, że wcześniej kontuzje z udziału w pierwszych dwóch meczach eliminacji do mistrzostw świata wyeliminowały m.in. Piotra Zielińskiego, Sebastiana Walukiewicza i Nicolę Zalewskiego.

Takie sytuacje się zdarzają, ale trzeba to przetrzymać. Oby się wyleczyli do następnych meczów. Sebek Szymański i Kuba Moder muszą wziąć większą odpowiedzialność za zespół, a wierzę też, że Robert Lewandowski zdobędzie swoje bramki i będzie dobrze. Trenujemy cały tydzień, przygotowujemy się, mamy odpowiednie alternatywy - zapewnił Probierz.

Litwa i Malta na początek eliminacji do mundialu 2026

Mecz Polska - Litwa otwierający eliminacje mistrzostw świata odbędzie się w piątek o godz. 20.45 na PGE Narodowym w Warszawie. Trzy dni później na tym samym obiekcie biało-czerwoni podejmą Maltę.

Nowością na PGE Narodowym i meczach kadry ma być w piątek i poniedziałek zorganizowany doping w jednym z sektorze, znany z meczów wyjazdowych biało-czerwonych bądź bardziej spotkań drużyn klubowych.Doceńmy wszystkich kibiców, którzy przychodzą na stadion. Każdy z tych ludzi jest tutaj mile widziany. Oby było tak, by kibice mogli się z reprezentacją identyfikować. Moim celem jest wygrywanie, ale też to, by kadrę przyjemnie się oglądało - skomentował Probierz.