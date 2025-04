Totti sporo zarobił na podróży do Moskwy

Totti "sprzedał się" za pieniądze. Były piłkarz za "wycieczkę" do Moskwy zarobił kwotę "z sześcioma zerami". Dokładne honorarium Włocha owiane jest tajemnicą. 48-latek został zaproszony do Rosji jako "cesarz Rzymu", jak przedstawiano go tam na billboardach reklamowych. W reklamie wykorzystano zdjęcie Tottiego w koszulce z numerem 10, w której grał w rzymskim klubie w latach 1992-2017.

Organizatorem wtorkowego wydarzenia z jego udziałem jest największa w Rosji firma, przyjmująca zakłady sportowe. Otrzyma od niej międzynarodową nagrodę. Byłemu asowi Romy towarzyszy 19-letni syn Cristian, który również jest piłkarzem.

Tak Totti tłumaczy swoją decyzję

W związku z protestami, jakie informacja o podróży wywołała we Włoszech, Francesco Totti powiedział agencji Ansa pod koniec marca: Mój służbowy wyjazd do Moskwy wywołuje od wielu dni niekończące się polemiki. Nie jestem politykiem ani dyplomatą, jestem człowiekiem sportu, który promuje jego wartości na świecie. Zawsze to robiłem; wcześniej jako piłkarz, a teraz w nowej roli.

Od lat jeżdżę do wszystkich krajów, które mnie zapraszają, by mówić o sporcie. Nie miałbym problemów, by pojechać do Kijowa w tym samym celu - zaznaczył były kapitan AS Romy, mistrz świata (2006) i wicemistrz Europy (2000) z reprezentacją Włoch.

A zatem jeśli dotarłaby do mnie prośba ze strony kompetentnego organu, by nie uczestniczyć w wydarzeniu w Moskwie, nie wahałbym się, by zrobić krok wstecz. Całą resztę uważam za hipokryzję i spekulacje ze strony tych, którzy chcą zostać zauważeni, wykorzystując moje nazwisko - ocenił Totti.

Totti kłania się reżimowi Putina

Włoskie media informowały o protestach, jakie wywołała zapowiedź tej podróży. "Włochy Cię kochają, nie jedź tam", "To hańba" - takie komentarze cytowano w prasie.

Agencja Ansa przytoczyła wtedy następujący komentarz z mediów społecznościowych: Po trzech latach wojny na Ukrainie, która spowodowała tysiące ofiar i uprowadzenie tysięcy dzieci, są Włosi, którzy jadą kłaniać się reżimowi Putina.

Totti depcze prawa człowieka i demokrację

Pochodzący z Wiecznego Miasta polityk centrolewicy Andrea Massaroni zaapelował do byłego legendarnego piłkarza, by zrezygnował z podróży do Moskwy. Podkreślił: Francesco Totti jest dla Rzymu, dla Włoch i dla milionów osób na świecie kimś znacznie więcej niż wielkim mistrzem sportu. Jest symbolem wielkoduszności, serca i pozytywnych wartości. Dlatego kierujemy do niego szczery i serdeczny apel: Francesco, Rzym Cię kocha za Twoje serce i Twoją hojność. Nie pozwól, by były one kojarzone z kimś, kto depcze prawa człowieka i demokrację. Pozostań po właściwej stronie historii - wezwał rzymski polityk.