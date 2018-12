Mastalerek został wiceprezesem Ekstraklasy SA. Jego pojawienie się w polskiej piłce nie jest zaskoczeniem. Łączony z nią był od ponad roku. Były poseł PiS w lutym 2016 roku odszedł z polityki i został dyrektorem komunikacji korporacyjnej w PKN Orlen.

We wrześniu 2017 roku rozstał się z koncernem naftowym, by - jak sam mówił - przejść do firmy z sektora prywatnego. Teraz trafił do spółki zarządzającą najwyższą klasą rozgrywkową w naszym kraju. Według informacji "Pulsu Biznesu" będzie w niej odpowiadał za wizerunek, komunikację, marketing i sponsoring. Ma też poprawić wizerunek Ekstraklasy, co ma się przełożyć na przyciągnięcie kibiców i sponsorów.