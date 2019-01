47-letni Probierz trenerem Cracovii został w czerwcu 2017 roku. Od początku otrzymał dużą władzę, gdyż decydował o polityce transferowej klubu.

Wielu zarzucało, że nie mamy w klubie dyrektora sportowego, ale jak pamiętamy takie osoby były zatrudnione w Cracovii i nie ukrywam, że doświadczenia były negatywne. Zawsze rodził się konflikt między dyrektorem sportowym i trenerem. Sprowadzaliśmy np. jakiegoś zawodnika za moją zgodą, a potem okazywało się, że trener chciałby innego i pojawiały się +kwasy+. Dlatego uważam, że model angielski, gdzie jest menedżer, który odpowiada za szkolenie, piłkarzy i transfery, jest lepszy. Taką osobą jest u nas Michał Probierz. Teraz postanowiliśmy wzmocnić jego pozycję i wejdzie on zarządu klubu w randze wiceprezesa do spraw sportowych. To zwiększy jego odpowiedzialność, ale też dostaje do ręki więcej narzędzi, które pozwolą mu lepiej zarządzać. Jest to także uhonorowanie jego ciężkiej pracy i wzmocnienie pozycji wobec wiceprezesa Jakuba Tabisza. Ta nominacja ma realnie wzmocnić pion sportowy - argumentował Filipiak.

Probierz wyraził nadzieję, że sprosta zadaniu.

"Jesteśmy prekursorem, bo w żadnym klubie nikt tego nie przeprowadził. Mam nadzieję, że sprostam zadaniu" – powiedział na konferencji prasowej.

Poza tym Filipiak poinformował, że już w kwietniu ruszy budowa ośrodka treningowego w podkrakowskiej Rącznej. Ma on być gotowy w maju przyszłego roku. Będzie tam sześć boisk, w tym jedno o sztucznej nawierzchni i jedno w hali oraz budynki zaplecza.

"To właśnie te nowe narzędzia do pracy, które będzie miał do dyspozycji Probierz" – wyjaśnił Filipiak.

Cracovia po 20 kolejkach ekstraklasy z dorobkiem 27 punktów zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli i ma szansę, aby powalczyć o awans do tzw. grupy mistrzowskiej.

Do tej pory w przerwie zimowej "Pasy" dokonały dwóch transferów – serbskiego napastnika Bojana Cecarica, który został wykupiony ze Spartaka Subotica, oraz skrzydłowego Dinama Bukareszt Sergiu Hanki. Obydwaj podpisali kontrakty do 30 czerwca 2022 roku.

"Do końca okna transferowego będziemy czujni" – zastrzegł się Probierz.

Do Cracovii z wypożyczenia do Ruchu Chorzów powróci bramkarz Adam Wilk. Niepewna jest przyszłość w klubie innego bramkarza – Macieja Gostomskiego.

"Pojedzie z nami na obóz do Turcji, jak spełni pewne warunki" – wyjawił Probierz, ale nie sprecyzował, o co dokładnie chodzi, ale nieoficjalnie wiadomo, że sztab szkoleniowy ma zastrzeżenia do jego wagi.

W piątek Cracovia zagra pierwszy sparing, a rywalem będzie pierwszoligowa Stalą w Mielcu. W sobotę drużyna później poleci na obóz do tureckiego Belek, gdzie zaplanowano cztery mecze kontrolne. W pierwszym ligowym spotkaniu "Pasy" zmierzą się 9 lutego na swoim stadionie z Piastem Gliwice.