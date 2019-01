Szymon Żurkowski przybył do Florencji. Urodzony w 1997 roku polski pomocnik rozpoczął kilka minut temu badania lekarskie w Careggi (dzielnica Florencji - PAP), przed podpisaniem umowy, która wiąże go z Fiorentiną - poinformowano na stronie włoskiego klubu.

Jak dodano, Żurkowski wróci do Polski i do czerwca będzie wypożyczony do Górnika, czyli swojego dotychczasowego klubu.

Zamieszczono również krótki materiał wideo, na którym widać, jak piłkarz, w otoczeniu fotoreporterów, wchodzi do ośrodka na badania.

Według medialnych informacji kwota transferu może wynieść ok. 3,7 mln euro, nie licząc bonusów. Umowa ma być podpisana w poniedziałek lub we wtorek.

W tabeli włoskiej ekstraklasy Fiorentina zajmuje dziewiąte miejsce z dorobkiem 30 punktów.

W przeszłości w tym zespole grali m.in. Artur Boruc i Jakub Błaszczykowski, a kilka dni temu Bartłomiej Drągowski został wypożyczony z Fiorentiny do Empoli (do końca sezonu).

W ostatnich dniach głośno było w Italii o innym polskim piłkarzu - Krzysztofie Piątku. W minioną środę podpisał kontrakt z Milanem - przeszedł z Genoi za ok. 35 mln euro.