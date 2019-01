Według informacji "Przeglądu Sportowego" klub z "Trójmiasta" jest w poważnych tarapatach. Piłkarze oraz członkowie sztabu szkoleniowego nie otrzymali trzech ostatnich pensji. Na razie jedni i drudzy ograniczyli się do protestu. W ramach jego odmówili rozmów z dziennikarzami. Jednak jeśli w najbliższym czasie sytuacja się nie poprawi, to już wkrótce zawodnicy - zgodnie z przepisami - mogą złożyć do klubu wezwanie do zapłaty. Jeśli Lechia w ciągu dwóch tygodni nie ureguluje zaległości, to piłkarze mają prawo rozwiązać kontrakt z winy pracodawcy.