Jak napisano na oficjalnej stronie Fiorentiny "violachannel.tv", Żurkowski związał się kontraktem z tym klubem do 30 czerwca 2023 roku. Jednocześnie zostanie wypożyczony do Górnika do 30 czerwca tego roku.

Zamieszczono zdjęcie zawodnika w fioletowej koszulce Fiorentiny i przypomniano, że w polskiej ekstraklasie rozegrał dotychczas 49 meczów. Jest również kapitanem reprezentacji młodzieżowej (z którą awansował na tegoroczne ME do lat 21).

W poniedziałek przed południem Żurkowski przechodził testy medyczne w Careggi, dzielnicy Florencji.

Według medialnych informacji kwota transferu wyniesie ok. 3,7 mln euro, a z bonusami może wzrosnąć do 5 mln.

W tabeli włoskiej ekstraklasy Fiorentina zajmuje dziewiąte miejsce z dorobkiem 30 punktów.

W przeszłości w tym zespole grali m.in. Artur Boruc, Jakub Błaszczykowski i Rafał Wolski, a kilka dni temu Bartłomiej Drągowski został wypożyczony z Fiorentiny do Empoli (do końca sezonu).

W ostatnich dniach głośno było w Italii o innym polskim piłkarzu - Krzysztofie Piątku. W minioną środę podpisał kontrakt z Milanem - przeszedł z Genoi za ok. 35 mln euro.