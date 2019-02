Błaszczykowski, który deklarował, że swoją karierę piłkarską chce zakończyć w Wiśle, za swoją grę ma zarabiać tylko 500 złotych miesięcznie, a sumę przekazywać na bilety na mecze „Białej Gwiazdy” dla kibiców z Domów Dziecka.

33-letni skrzydłowy w grudniu rozwiązał obowiązujący jeszcze do lata kontrakt z VfL Wolfsburg i w styczniu rozpoczął treningi z Wisłą, która miała wtedy zawieszoną licencję na grę w ekstraklasie. W dużej mierze dzięki niemu krakowski klub zdołał ją odzyskać. Błaszczykowski, wraz Jarosławem Królewskim i Tomaszem Jażdżyńskim, udzielili Wiśle pożyczki w wysokości czterech milionów złotych, która umożliwiła spłatę najpilniejszych długów.

105-krotny reprezentant Polski do Wisły trafił w lutym 2005 roku z KS Częstochowa. W barwach krakowskiego klubu rozegrał 67 oficjalnych spotkań, w których zdobył pięć bramek. Przyczynił się do wywalczenia jednego tytułu mistrza Polski. Latem 2007 roku przeszedł do Borussii Dortmund. W 2016 roku został na sezon wypożyczony do ACF Fiorentina, a ostatnio był graczem VfL Wolfsburg. W Wiśle będzie pełnił funkcję kapitana i grał z numerem "16".

Krakowski zespół w pierwszym tegorocznym ligowym meczu zmierzy się w poniedziałek z Górnikiem w Zabrzu.