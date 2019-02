Na liście kontuzjowanych znajdują się: Paweł Brożek, Rafał Boguski, Jakub Bartosz, Aleksander Buksa i Vukan Savicevic. Ponadto za cztery żółte kartki musi pauzować Łukasz Burliga, a Sławomir Peszko nie może zagrać przeciwko Lechii, gdyż tak kluby ustaliły finalizując umowę o jego wypożyczeniu do Wisły.

W tej sytuacji trener Stolarczyk z radością przyjął wiadomość, że uraz głowy, jakiego w meczu ze Śląskiem Wrocław doznał napastnik Marko Kolar nie okazał się groźny i Chorwat będzie mógł pojawić się w sobotę na boisku.

Jedziemy na mecz do lidera, zespołu który bardzo dobrze radzi sobie na swoim stadionie. W tym sezonie nie przegrali jeszcze u siebie, ale kiedyś musi być ten pierwszy raz. Każda seria kiedyś się kończy. My mamy swój plan na to spotkanie i zgodnie z nim się przygotowujemy – powiedział Stolarczyk.