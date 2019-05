W niedzielnym spotkaniu piłkarze Zagłębie Sosnowiec przegrali na własnym stadionie ze Śląskiem Wrocław 2:4 i stracili nawet teoretyczne szanse na pozostanie w ekstraklasie.

Śląsk - który w tabeli na razie także zajmuje miejsce oznaczające degradację (15.) - mógł objąć prowadzenie już na początku spotkania. Marcin Robak mając przed sobą tylko bramkarza, ale ostro naciskany z tyłu przez obrońcę strzelił zbyt lekko i gola nie było.

Wrocławianie objęli prowadzenie w 25. minucie. Wówczas Mateusz Cholewiak wykorzystał świetne, prostopadłe podanie Roberta Picha i strzelił obok bezradnego Lukasa Hrosso.

Na początku drugiej odsłony wydawało się, że sosnowiczanie uratują jeszcze matematyczne szanse na utrzymanie się. W 50. min. wprowadzony po przerwie na plac gry Vamara Sanogo prawie z linii końcowej boiska wyłożył piłkę Olafowi Nowakowi i było 1:1.

Jednak Zagłębie popełniało zbyt wiele prostych błędów w defensywie, aby mogło myśleć chociaż o remisie. W 57. min. - po dośrodkowaniu z rzutu rożnego - piłka trafiła do będącego sześć metrów od bramki Wojciecha Golli. Obrońcy zostawili go praktycznie samego, więc bez problemów skierował ją do siatki.

Dwie minuty później Cholewiak wykorzystał dośrodkowanie z prawej strony Michała Chrapka i popisał się celną "główką".

Drużyna z Dolnego Śląska miała jeszcze kilka dogodnych okazji do zdobycia gola, ale wykorzystała tylko jedną. Przy wyniku 1:4 pod koniec spotkania sędzia podyktował rzut karny dla Zagłębie. Sanogo nie zdołał pokonać bramkarza, ale dobitka Georgios Mygasa była już skuteczna.

Zagłębie Sosnowiec - Śląsk Wrocław 2:4 (0:1)

Bramki: 0:1 Mateusz Cholewiak (25), 1:1 Olaf Nowak (50), 1:2 Wojciech Golla (57), 1:3 Mateusz Cholewiak (59-głową), 1:4 Patrik Mraz (84-samobójcza), 2:4 Giorgos Mygas (89)

Żółta kartka - Zagłębie Sosnowiec: Sebastian Milewski, Michael Heinloth. Śląsk Wrocław: Krzysztof Mączyński

Sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa)

Widzów: 2 064

Zagłębie Sosnowiec: Lukas Hrosso - Michael Heinloth (63. Giorgi Iwaniszwili), Piotr Polczak, Sebastian Milewski, Patrik Mraz - Giorgos Mygas, Mateusz Możdżeń (38. Lukas Gressak), Szymon Pawłowski, Giorgi Gabedawa (46. Vamara Sanogo), Tomasz Nawotka - Olaf Nowak

Śląsk Wrocław: Jakub Słowik - Piotr Celeban, Mariusz Pawelec, Wojciech Golla, Łukasz Broź - Augusto, Robert Pich (81. Damian Gąska), Krzysztof Mączyński (71. Mateusz Radecki), Michał Chrapek, Mateusz Cholewiak - Marcin Robak (87. Arkadiusz Piech)