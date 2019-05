39-letni Vukovic, w przeszłości piłkarz klubu z Łazienkowskiej, zastąpił na początku kwietnia Portugalczyka Ricardo Sa Pinto. Do sztabu Serba, mającego też polski paszport, dołączono Marka Saganowskiego.

Wcześniej, na początku sierpnia 2018 roku, Vukovic był krótko tymczasowym trenerem Legii (zastąpił go właśnie Sa Pinto).

W piątek mistrz Polski poinformował, że obecny trener pozostanie szkoleniowcem Legii również na sezon 2019/20, z opcją przedłużenia.

"Dziękuję za zaufanie, jakim obdarzył mnie prezes. To, jak drużyna będzie funkcjonowała, ma jedyne znaczenie. Udowodnię, że tak, jak wierzy we mnie prezes i osoby, które zdecydowały się na ten odważny krok, będę dobrym trenerem. Pięć lat przygotowania, z czego cztery w klubie, to wystarczający okres. Czuję się gotowy, żeby podołać temu zadaniu" - powiedział cytowany na stronie klubu Vukovic.

Od początku sezonu 2015/16 w Legii pracowało siedmiu różnych trenerów, nie licząc Vukovica. W październiku 2015 po niespełna dwóch latach posadę stracił Norweg Henning Berg, a jego miejsce zajął Stanisław Czerczesow. Rosjanin rozstał się z klubem w czerwcu 2016.

Później zatrudniono - na ponad trzy miesiące - Albańczyka Besnika Hasiego, a od września przez prawie rok trenerem był Jacek Magiera, obecnie selekcjoner reprezentacji Polski do lat 20.

Magierę zastąpił Chorwat Romeo Jozak, którego w kwietniu 2018 roku zmienił jego rodak Dean Klafuric. On z kolei został zwolniony 1 sierpnia, a trzynaście dni później (po wspomnianym tymczasowym okresie pracy Vukovica) zespół przejął Sa Pinto.

W niedzielę w 35. kolejce ekstraklasy broniąca tytułu Legia podejmie Pogoń Szczecin.