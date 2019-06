27-letni Jablonsky związał się z „Pasami” kontraktem obowiązującym przez trzy sezony. Mierzący 190 centymetrów Czech jest środkowym obrońcą. Do tej pory grał w FK Teplice skąd był wypożyczany do FK Usti nad Labem i Banika Sokolov. Latem 2016 roku przeszedł do rosyjskiego Toma Tomsk, a w styczniu 2017 roku został zawodnikiem Lewskiego.

Cracovia była zainteresowana jego pozyskaniem na początku 2018 roku, ale jak przyznał wtedy trener Michał Probierz kwota transferowa za niego – 800 tysięcy euro - była zbyt wysoka. Teraz Jablonsky'emu skończył się kontrakt z Lewskim i mógł przejść za darmo.

"Pasy" wcześniej zakontraktowały czterech nowych piłkarzy – słowackiego bramkarza Lukasa Hrosso (ostatnio Zagłębie Sosnowiec), holenderskiego pomocnika Pelle van Amersfoorta (SC Heerenveen) oraz napastników – Portugalczyka Rafaela Lopesa (Boavista Porto) i Hiszpana Rubio (Club Deportivo Alcoyano).

W czwartek drużyna wyjechała na obóz do słoweńskiej Radenci, gdzie będzie przybywać do 3 lipca. Zagra tam sparingi z mistrzem Słowenii NK Maribor (22.6.), mistrzem Chorwacji Dinamem Zagrzeb (27.6.), a także z FC Orenburg (29.6.) i FC Pjunik Erywań (2.7.). Być może do skutku dojdzie jeszcze jeden sparing z mistrzem Albanii Partizani Tirana. Po powrocie do kraju "Pasy" zmierzą się z Puszczą Niepołomice (7.7.)

11 i 18 lipca podopieczni trenera Probierza będą rywalizować w 1. rundzie kwalifikacji Ligi Europy z wicemistrzem Słowacji FC DAC 1904 Dunajska Streda. Pierwotnie pierwszy mecz miał się odbyć w Krakowie, a rewanż w Dunajskiej Stredzie, lecz UEFA zmieniała kolejność i tę rywalizację Cracovia rozpocznie spotkaniem wyjazdowym.