Luquinhas dołączył do pierwszego zespołu Deportivo Aves w połowie minionego sezonu. Przeniósł się z zespołu do lat 23 tego samego klubu. W 17 wiosennych meczach zaliczył cztery asysty, a Deportivo Aves zajęło 14. miejsce w portugalskiej ekstraklasie.

"Myślę, że moją najmocniejszą stroną jest zdecydowanie szybkość. W Portugalii udało mi się to zademonstrować i tutaj zamierzam uczynić to samo. Zdecydowałem się na dołączenie do Legii, ponieważ uważam, że to dla mnie wielka szansa" - powiedział lewoskrzydłowy w wywiadzie dla Legia.com.

Wcześniej Legia pozyskała m.in. Igora Lewczuka, Litwina Arvydasa Novikovasa i Gruzina Waleriana Gwilię.

Pierwszy mecz w kolejnym sezonie ekstraklasy "legioniści" rozegrają 21 lipca, a rywalem w Warszawie będzie Pogoń Szczecin.