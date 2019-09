Stokowiec przejął Lechię 5 marca 2018 roku kiedy drużyna broniła się przed spadkiem.

„Kiedy półtora roku temu trener Stokowiec przejmował Lechię znajdowaliśmy się w zupełnie innym sportowym punkcie niż obecnie. Bardzo szybko udało nam się osiągnąć historyczne sukcesy, bo w poprzednich rozgrywkach sięgnęliśmy po krajowy puchar, zajęliśmy trzecie miejsce w lidze oraz wywalczyliśmy Superpuchar Polski. Dlatego po zakończeniu minionego sezonu naszym priorytetem było przedłużenie kontraktu z tym szkoleniowcem. Jestem pewien, że dzięki pracy trenera Stokowca drużyna będzie silniejsza i regularnie zdolna walczyć o najwyższe cele w ekstraklasie” – powiedział na konferencji prasowej w Gdańsku dyrektor sportowy Lechii Janusz Melaniuk.

Nowa umowa 47-letniego szkoleniowca będzie obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku – dotychczasowa ważna była do końca tego sezonu.

„Przyszedłem do zespołu ze sztabem w trudnym momencie i muszę przyznać, że nie przepuszczałem, że aż w tak trudnym. Udało nam się jednak z tego wyjść, a teraz jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Cieszę się, że mogę kontynuować ten projekt, bo współpraca na każdym polu wygląda bardzo dobrze. Wspólnie chcemy rozwijać drużynę, odbudować markę Lechii oraz wprowadzać do zespołu młodych zawodników, aby mogli odejść do lepszych klubów, a tym samym przynieśli sławę klubowi i miastu. To co wykonujemy na co dzień jest dobrze odbierane, ale nie zamierzam składać żadnych deklaracji wynikowych. Planuję skoncentrować się na pracy, bo ona zawsze się obroni” – powiedział Stokowiec.