W narodowych barwach Wszołek zagrał 11 razy. We Włoszech reprezentował barwy UC Sampdorii i Hellas Verona. Z Italii wyjechał do Anglii, gdzie przez trzy sezony był podstawowym zawodnikiem drużyny z Londynu. W minionym sezonie wystąpił łącznie w 44 meczach, w których strzelił sześć goli.

Do reprezentacji Polski powoływany był przez Waldemara Fornalika i Adama Nawałkę. Był nawet w szerokiej kadrze na mistrzostwa Europy w 2016 roku, ale przez kontuzję odniesioną na zgrupowaniu nie mógł wziąć udziału w turnieju.

"Bardzo się cieszę, że trafiłem do Legii Warszawa. Jest to klub, który zawsze walczy o najwyższe cele. Mam nadzieję, że będę mógł pomóc drużynie. Chcę udowodnić to na boisku" - powiedział Wszołek cytowany na oficjalnej stronie stołecznego klubu.

Trener wicemistrzów Polski Aleksandar Vukovic ma nadzieję, że Wszołek będzie dużym wzmocnieniem. "To bardzo dobry zawodnik z bogatą przeszłością klubową. Śledziłem jego występy również w reprezentacji Polski, gdzie występował jako skrzydłowy i na tę pozycję na pewno będzie przymierzany. Jest w najlepszym wieku dla piłkarza. Decyzja o ściągnięciu Pawła była wspólną decyzją dyrektora sportowego, moją i działu skautingu" - skomentował Vukovic

Po ośmiu kolejkach obecnego sezonu Legia zajmuje piąte miejsce w tabeli. Do lidera Pogoni Szczecin traci trzy punkty.