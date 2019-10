"Sponsoring sportowy stanowi kluczowy element komunikacji marketingowej marki Orlen. Piłkarska ekstraklasa to ponad milion widzów zgromadzonych co tydzień przed telewizorami i kolejne miliony kibiców śledzących z uwagą wyniki tych rozgrywek. Jesteśmy przekonani, że tak jak w przypadku innych sportów, takich jak lekkoatletyka, siatkówka czy sporty motorowe z Formułą 1 na czele, nasze zaangażowanie w piłkę nożną przyniesie nam wymierne korzyści biznesowe i pozwoli umocnić postrzeganie marki" – powiedział prezes zarządu PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

W gronie partnerów rozgrywek koncern powitał prezes Ekstraklasy S.A. Marcin Animucki.

"Piłka nożna i rozgrywki klubowe są doskonałym obszarem do wzmacniania swojej marki i budowania silnych więzi z klientami dzięki emocjom towarzyszącym rozgrywkom sportowym. W ramach współpracy nie będziemy skupiać się wyłącznie na świadczeniach promocyjnych, ale chcemy tworzyć dla Orlenu szereg możliwości, by zbliżyć tę markę do kibiców i budować ich zaangażowanie wokół ważnych dla naszego partnera obszarów. Zamierzamy także wspólnie z zespołem Orlenu wykorzystywać możliwości marketingowe istniejące po obu stronach, tak by prowadzić działania nastawione na wzajemny rozwój biznesu" – zapowiedział.