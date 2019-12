Czeski stoper krakowskiego zespołu mógł wyprowadzić swoją drużynę na prowadzenie w 25. min., ale jego kolejny strzał głową o metr minął słupek kieleckiej bramki. Po pięciu minutach groźnie z kolei było po drugiej stronie boiska, ale mocne uderzenie Rodrigo Zalazara pewnie obronił Michal Peskovic. W 37. min. Zalazar otrzymał żółtą kartkę za faul na Michale Heliku, ale sędzia Wojciech Myć, po konsultacji z wozem VAR, zmienił decyzję i pokazał pomocnikowi Korony czerwoną kartkę.

Wydawało się, że grająca z przewagą jednego zawodnika Cracovia ruszy do przodu, ale to kielczanie niespodziewanie wyszli na prowadzenie. Pucko idealnie podał do Erika Pacindy, a ten precyzyjnym uderzeniem nie dał żadnych szans słowackiemu bramkarzowi gości.

Po zmianie stron zespół Michała Probierza przystąpił do ataku, ale to gospodarze mogli podwyższyć prowadzenie. W 48. min. odważnym wyjściem poza pole karne Peskovic w ostatniej chwili uprzedził Pucko, a po chwili sparował na rzut rożny groźne uderzenie Gardawskiego.

Pięć minut później Koronę od utraty bramki uchronił Marek Kozioł, w świetnym stylu broniąc uderzenie głową wprowadzonego do gry w drugiej połowie Filipa Piszczka. Kielczanie skupili się na obronie korzystnego wyniku, ale w 75. min. ich sytuacja stała się jeszcze trudniejsza. Drugą żółtą kartkę, a w konsekwencji czerwoną, otrzymał Jakub Żubrowski i Korona musiała już grać tylko w dziewiątkę. Ostatni fragment spotkania to oblężenie kieleckiej bramki, ale bramkarz gospodarzy interweniował z dużym wyczuciem.

W 89. min. czerwoną kartkę otrzymał obrońca Cracovii Jablonsky, który bez piłki kopnął Urosa Duranovica. Mimo to goście w 90. min. powinni doprowadzić do wyrównania, ale doskonałej sytuacji nie wykorzystał Rafael Lopes. W ostatnich minutach gra wyraźnie się zaostrzyła, a sędzia Wojciech Myc co chwila sięgał po żółty kartonik. W całym spotkaniu arbiter pokazał dziewięć żółtych i trzy czerwone kartki.

Myć przedłużył mecz o sześć minut, podczas których Cracovia dwukrotnie mogła jeszcze doprowadzić do wyrównania. Najpierw jednak z linii bramkowej piłkę wybił obrońca Korony Mateusz Spychała, a tuż przed końcem, po strzale z najbliższej odległości Milana Dimuna, świetnie interweniował Kozioł.

Kielczanie, którzy kończyli mecz w dziewiątkę, odnieśli piąte zwycięstwo w sezonie.

Korona Kielce - Cracovia Kraków 1:0 (1:0)

Bramki: 1:0 Erik Pacinda (43)

Żółta kartka - Korona Kielce: Michael Gardawski, Nemanja Miletic, Jakub Żubrowski, Mateusz Spychała, Ivan Marquez, Erik Pacinda. Cracovia Kraków: Rafael Lopes, Pelle van Amersfoort, Michał Rakoczy

Czerwona kartka za drugą żółtą - Korona Kielce: Jakub Żubrowski (75).

Czerwona kartka - Korona Kielce: Rodrigo Zalazar (40-faul).Cracovia Kraków: David Jablonsky (89-faul)

Widzów: 4 728.

Korona Kielce: Marek Kozioł - Mateusz Spychała, Adnan Kovacevic, Ivan Marquez, Nemanja Miletic - Ognjen Gnjatic, Jakub Żubrowski, Michael Gardawski (69. Uros Duranovic), Rodrigo Zalazar, Erik Pacinda (90. Themistoklis Tzimopoulos) - Matej Pucko (84. Ivan Jukic)

Cracovia Kraków: Michal Peskovic - Cornel Rapa, Michał Helik, David Jablonsky, Kamil Pestka (67. Michal Siplak) - Milan Dimun, Mateusz Wdowiak (61. Michał Rakoczy), Sylwester Lusiusz (46. Filip Piszczek), Pelle van Amersfoort, Sergiu Hanca - Rafael Lopes