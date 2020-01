Do 10 stycznia zespół będzie się do rundy wiosennej przygotowywał w Warszawie, dzień później legioniści polecą do tureckiego Belek, gdzie będą przygotowywać się do kolejnej fazy sezonu. Prawdopodobnie już bez Jarosława Niezgody. Napastnik stołecznego zespołu porozumiał się w sprawie indywidualnego kontraktu z Portland Timbers. Na jego mocy w amerykańskiej lidze MLS będzie zarabiał około 1 mln dolarów rocznie. Teraz dogadać się muszą oba kluby, ale z informacji jakie dochodzą z Łazienkowskiej do finalizacji rozmów jest bardzo blisko. Legia na sprzedaży zawodnika ma zarobić łącznie 5 mln dolarów.

Dzień wcześniej testy medyczne w Warszawie przeszedł Mateusz Cholewiak, który przez ostatnie półtora roku reprezentował barwy Śląska Wrocław. Jeżeli wypadną pomyślnie, zawodnik zwiąże się z Legią i w sobotę poleci razem z zespołem do Turcji.