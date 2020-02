"Dokładnie o 19:06 (po 48h negocjacji) za zgodą Rady Nadzorczej podpisałem tę umowę" – napisał na Twitterze Piotr Obidziński, który pełni obowiązki prezesa Wisły SA.

28-letni Turgeman jest wychowankiem Beitaru Nes Tubruk. W 2010 roku został zawodnikiem Hapoelu Petach Tikwa, w następnym sezonie przeszedł do Maccabi Haifa. Z tym klubem był związany przez siedem lat, przy czym ostatnie 2,5 roku tego okresu spędził na wypożyczeniu w innych izraelskich zespołach: Hapoelu Tel Awiw, Bnei Yehuda i Hapoelu Haifa.

Latem 2018 roku przeniósł się do Austrii Wiedeń, w barwach której zaliczył 28 występów i strzelił 10 goli. Wtedy zagrał też dwa razy w reprezentacji Izraela w towarzyskich meczach z Rumunią i Irlandią Północną.

Turgeman ma wzmocnić rywalizację na pozycji napastnika, gdyż do tej pory trener Artur Skowronek miał do dyspozycji tylko dwóch piłkarzy na tej pozycji – 37-letniego Pawła Brożka i młodszego o 20 lat Aleksandra Buksę.

Turgeman jest trzecim piłkarzem z Izraela w historii Wisły. Wcześniej w latach 2010-12 barwy "Białej Gwiazdy" z powodzeniem reprezentowali Maor Melikson i Dudu Biton.

Izraelczyk to szósty piłkarz pozyskanym przez Wisłę w tym oknie transferowym. Wcześniej podpisano kontrakt z reprezentantem Kazachstanu, pomocnikiem Gieorgijem Żukowem, który ostatnio grał w Kajracie Ałmaty oraz wypożyczono z Legii Warszawa obrońcę Mateusza Hołownię (miniony rok spędził na wypożyczeniu do Śląska Wrocław), słowackiego napastnika Hellasu Werona Lubomira Tuptę oraz brazylijskiego stopera Hebrta z japońskiego JEF United Ichihara.

W tym oknie transferowym Wisła straciła do tej pory dwóch piłkarzy. Obrońca Jakub Bartosz, po rozwiązaniu kontraktu, przeniósł się do Stali Mielec, a napastnik Przemysław Zdybowicz został wypożyczony do GKS Bełchatów.

Po 20 kolejkach ekstraklasy Wisła z dorobkiem 17 punktów zajmuje przedostatnie, 15. miejsce w tabeli. W sobotę zmierzy się na swoim stadionie z Jagiellonią Białystok.