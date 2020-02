Marchwiński to wychowanek Lecha, uznawany za jednego z najbardziej utalentowanych zawodników klubowej akademii. W ekstraklasie po raz pierwszy zagrał w grudniu 2018 roku w meczu z Zagłębiem Sosnowiec (6:0) i w debiucie strzelił bramkę.

Filip niedawno skończył 18 lat, już ma duże umiejętności, a jeszcze większy potencjał. To nasz wychowanek, który pokazał, że można przejść całą strukturę szkolenia i udanie włączyć się do rywalizacji o miejsce w pierwszej jedenastce. Jesteśmy przekonani, że jeśli nadal będzie rozwijał się tak harmonijnie, to w przyszłości osiągnie bardzo wiele, nie tylko w Lechu, ale również w klubach zagranicznych oraz reprezentacji Polski - powiedział dyrektor sportowy Lecha Tomasz Rząsa cytowany przez oficjalną stronę klubową.

W czwartek umowę na kolejne trzy lata przedłużył innym młody pomocnik Eryk Kryg. 19-latek od niedawna trenuje z pierwszym zespołem, ale nie wystąpił jeszcze w ekstraklasie.